Vom Küken bis zum Filet: Köstinger will EU-Herstellungsnachweis

Für Rindfleisch ist dies bereits der Fall. Nicht so hingegen bei Schweine- oder Hühnerfleisch. Beim Agrar-Ministerrat in Brüssel brachte Köstinger am Dienstag diese Forderung gegenüber ihren Ressortkollegen vor.

Erhöhten bürokratischen Aufwand für die Bauern befürchtet Köstinger nicht: „Der gesamte Prozess wird ohnehin bereits digital erfasst. Sobald ein Ferkel geboren ist, muss der Bauer alles lückenlos aufzeichnen.“

Zusätzlich fordert Köstinger aber auch einen „Systemwechsel“ bei der Auszahlung von EU-Agrarförderungen an Betriebe in Drittstaaten – wie etwa an jenen Geflügelgroßkonzern in der Ukraine: „Es dürfen nur Betriebe gefördert werden, die zu unseren hohen europäischen Standards produzieren. Die Investition muss europäischen Tierwohl- , Umwelt- und Sozialstandards entsprechen.“ Das aber, so Köstinger, habe sie auch schon gefordert, als sie Abgeordnete im EU-Parlament war.