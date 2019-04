Hendl-Schummelimport aus der Ukraine mit EU-Hilfe

Dass MHP mit seinem Knochen-Trick die Importbeschränkungen umgeht hat inzwischen auch zu einer Reaktion der EU-Kommission geführt, allerdings zu einer, die bei Beobachtern wie Waitz für Kopfschütteln sorgt. Das Abkommen mit der Ukraine soll umgeschrieben werden – und zwar so, dass MHP in Zukunft seine Hühnerbrüste legal exportieren kann. Die Quote soll einfach auf die Menge angehoben werden, die MHP jetzt mit Tricks in die EU exportiert.

Was den Grünen vor allem ärgert, ist die großzügige Kreditvergabe an MHP durch internationale Finanzinstitutionen. Neben der EU-Investitionsbank EIB hat vor allem die EBRD Kredite an den Konzern vergeben, also die „europäische Bank für regionale Entwicklung“. Mit der Förderung von Marktwirtschaft und Wettbewerb, die das Ziel aller Investitionen der Bank sein soll, habe das Geld für den den Giganten MHP nichts zu tun, geschweige denn mit regionaler Entwicklung.

Die ukrainische Landwirtschaft habe von diesen Geldern gar nichts. Und für die EU-Landwirtschaft seien die Folgen katastrophal: „Wir investieren Milliarden in unsere Landwirtschaft – und dann geben wir einem ins Unglaubliche gewachsenen Monopolisten, Milliarden, um diese kaputtzumachen.“

Aus der Sicht der heimischen Geflügelzüchter ist MHP einfach eine Konkurrenz, der man nicht standhalten kann: „Wir haben in Österreich die strengsten Tierschutz-Bedingungen Europas – und kämpfen mit einer Konkurrenz, die sich an all das nicht halten muss.“