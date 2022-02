Volkssport Skifahren: Österreichischer Mythos oder Realität?

Klingt dramatisch für die Wintersportorte, ist aber relativ. Denn der klassische Ski-Urlaub war von jeher ein Oberschichtenprogramm, sagt der Freizeitforscher: "Es war immer das oberste Einkommensdrittel, das sich einen Skiurlaub geleistet hat und dieses Drittel ist von der aktuellen Entwicklung völlig unbeeindruckt." Sprich, die Oberschicht gönnt sich den Ski-Urlaub. Komme, was wolle. Nicht nur in Österreich, auch in wichtigen Herkunftsmärkten wie Deutschland.

Milliarden-Geschäft

Das belegen auch die Zahlen der Seilbahnwirtschaft. Macht den Liftkaisern nicht gerade die Pandemie einen Strich durch die Rechnung, ist in deren Umsätzen von einer sinkenden Zahl an Skifahrern nichts zu bemerken. Im letzten "normalen" Winter, also in der Saison 2018/2019 und damit vor Corona, zählten die Seilbahner mehr als 54 Millionen Ersteintritte auf ihren Pisten (genannt Skier Days).

Das hat sich in einem Kassenumsatz von 1,545 Milliarden Euro niedergeschlagen. Dazu kommen die Ausgaben entlang und abseits der Piste – in Summe mehr als 11 Milliarden Euro, hat das Manova-Institut in einer Wertschöpfungsstudie im Auftrag der Seilbahnwirtschaft errechnet. Demnach gibt der typische Winterurlauber exakt 225,70 Euro pro Tag aus, den größten Teil davon (33 Prozent) für die Unterkunft.

Die Ski-Urlauber kommen also weiterhin. Im Gegensatz zu den Tagesgästen.

"In den 1970er Jahren haben 15 Prozent der Wiener Familien Ski-Ausflüge in die Umgebung gemacht. Es war selbstverständlich, dass Kinder mit den Skibussen rausgefahren sind und dann von der Bushaltestelle noch eine Viertel Stunde bis zum Lift gegangen sind“, erinnert sich Zellmann. Solche Ausflüge sind heute ein Minderheitenprogramm. Viele kleine Liftanlagen haben für immer geschlossen – mangels Schneesicherheit und Kundschaft. "Daran ändern auch die Bilder von überfüllten Parkplätzen am Stuhleck nichts", sagt Zellmann. Es handle sich dabei schließlich um Momentaufnahmen, gemacht an wenigen Wochenenden im Jahr.

Keine Preisfrage

Das Argument, dass Skifahren für Otto-Normalverbraucher schlicht zu teuer ist, lässt der Freizeitforscher aber nicht gelten. Auch wenn das Tagesticket für Erwachsene in der Region Ski Amade oder am Arlberg 61 Euro kostet. "Wer es sich vor 30 Jahren leisten konnte, Skifahren zu gehen, kann es sich auch heute leisten.“ Das würde die Statistik belegen.