Touristiker: "Marke Österreich kann nicht einmal ein Politiker beschädigen"

Tourismusberater Reiter bezeichnet sie als eine Art „Überlebensmantra“. Es gehöre nun mal zum touristischen Narrativ so zu tun, als würden alle am liebsten gleich morgen in aller Herrgottsfrühe nach Österreich wollen.

„An sich sind solche Umfragen in unsicheren Zeiten für den Hugo, aber alle Länder machen sie für die Binnen-Stimmung“, so der Experte. Dass es zumindest in der Ferienhotellerie nach oben geht, steht für ihn außer Frage. „Viele hatten vergangenen Sommer die beste Saison aller Zeiten, dass ist auch heuer wieder zu erwarten.“