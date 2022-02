Nur Geimpfte im Betrieb? Laut Experten ist das legitim

Aus Sicht von Wolfgang Mazal, Arbeitsrechtsexperte der Uni Wien, stellt sich prinzipiell die Frage, ob die Impfpflicht in der derzeitigen Situation noch verfassungskonform ist. Wenn ja, gilt dennoch derzeit 3-G am Arbeitsplatz. Dies ist an sich ein Pfusch, den Regierung und Sozialpartner durch klare Regelungen vermeiden hätten müssen – so sind jahrelange Streitereien vor Gericht vorprogrammiert.