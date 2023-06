Voestalpine mit weniger Gewinn und verhaltenem Ausblick

Die Voestalpine hat 2022/23 922 Millionen Euro investiert, vor allem in bestehende Anlagen sowie Ersatzinvestitionen. Mit dem Thema „grĂŒner Stahl“ bzw. greentec steel sind noch grĂ¶ĂŸere Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro geplant. Die wurden im MĂ€rz im Aufsichtsrat bereits abgesegnet. 2024 soll mit dem Bau begonnen werden, 2027 sollen zwei Elektrolichtbogenöfen in Betrieb gehen, die je einen Hochofen in Linz sowie Donawitz ersetzen werden. Bis zu 30 Prozent bzw. 4 Millionen Tonnen CO 2 -Emissionen sollen damit eingespart werden. AusstĂ€ndig ist noch die KlĂ€rung von Förderfragen. Voestalpine will sich im Juni um eine Summe im „hohen zweistelligen Millionenbereich“ bewerben.