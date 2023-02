Flaute in der Stahlindustrie kann Voestalpine nicht bremsen

Die Stahlindustrie steht derzeit global auf der Bremse, die Produktion ist in den vergangenen Monaten zurĂĽckgegangen und in Europa wurden einige Werke vom Markt genommen. Grund dafĂĽr waren vor allem die hohen Energiepreise sowie logistische Probleme.

Keine Rekordzahlen

2022 konnte nicht an die Rekordzahlen anderer Jahre anschließen, das heurige Jahr soll nicht viel besser werden, glaubt Voestalpine-Vorstandsvorsitzender Herbert Eibensteiner, auch wenn man „im vierten Quartal 2022 eine leichte Verbesserung gesehen hat“. Besonders zu kämpfen haben derzeit die Stahlhersteller in China, da durch das Land gerade eine riesige Corona-Welle „durchrauscht“, die die Produktion negativ beeinträchtigt, berichtet Eibensteiner.

Außerdem schwächelt derzeit einer der größten Stahlabnehmer – die Bauindustrie –, weshalb die Erwartungen in China auch für die kommenden Monate nicht berauschend sind.

In Europa sieht Eibensteiner das wirtschaftliche Umfeld vor allem vom Ukraine-Krieg und dessen Folgen sowie der hohen Inflation beeinträchtigt. „Das wird uns noch länger begleiten“, glaubt der Voestalpine-Chef. Europa müsse sich wegen der hohen Energiepreise etwas überlegen, da in anderen Wirtschaftsräumen, wie in den USA oder in China, die Preise viel niedriger seien.