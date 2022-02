Voestalpine mit massivem Schub in die Gewinnzone

Der Linzer Stahlkonzern voestalpine hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2021/22 einen deutlichen Gewinnsprung hingelegt. Dank robuster Nachfrage nach seinen Produkten in allen Segmenten stieg der Umsatz gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr davor um rund 37 Prozent auf 10,9 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab. Das Ergebnis nach Steuern erreichte 698 Mio. Euro, nach 159 Mio. Euro Verlust in der Vorjahresperiode.

Deutlich über Vorkrisenniveau

Damit übertreffe die voestalpine "sogar deutlich das Niveau vor Ausbruch der Pandemie". Als besondere Herausforderungen in den drei Quartalen (1. April bis 31. Dezember 2021) strich der Konzern die außergewöhnliche Volatilität der Rohstoffkosten und den sprunghaften Anstieg der Energiepreise gegen Jahresende hervor. Einige Bereiche, vor allem der Geschäftsbereich Automotive, seien von den Lieferkettenproblemen der Automobilindustrie betroffen gewesen.