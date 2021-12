Zwei Meter langer Wels in Linzer Abflussrohr ging viral

So einen Fisch hat man wohl auch selten an der Angel: Anfang der Woche sollen Spezialisten mit schwerem Gerät nach Linz zum Werksgelände der Voestalpine ausgerückt sein. Grund dafür war ein Abflussrohr, das verstopft gewesen sein soll - und zwar mit einem etwa zwei Meter langen Wels. Das berichteten zumindest krone.at und heute.at am Freitag. Bilder und Videos davon gingen viral.