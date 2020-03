Virus und Börsenabsturz: Für Trump eine toxische Mischung

"Danke, Mr. Präsident"

US-Präsident Trump hatte sich diese Obsession der Amerikaner geschickt zunutze gemacht. Die gute US-Konjunktur und insbesondere die ständig neuen Börsenrekorde hatte er sich selbst und seiner Wirtschaftspolitik auf die Fahnen geheftet. „Danke, Mr. Präsident“, konnte man in mehr als einem Trump-Selbstlob-Tweet nachlesen.

Der Präsident senkte die Unternehmenssteuern, entfachte auf Pump ein konjunkturelles Strohfeuer, herrschte die Notenbanker an, sie sollten endgültig die Zinsen senken. All das trieb die Aktienkurse hoch. Die Börsenhändler an der Wall Street liebten ihn dafür, schließlich durften sie einen Rekord nach dem anderen feiern.