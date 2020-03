"Das raubt dir geradezu den Atem": Das Coronavirus an der New Yorker Börse

Im Moment ist seine Miene nachdenklich. Manche seiner Kollegen meinen, dass mit der Zinssenkung ein Börsensturz verhindert werden sollte. Andere fragen sich, wenn die Fed die Zinsen so schnell senkt, ist da etwas, das wir nicht wissen? "Really bad shit, excuse my language", so Tuchman. "Ich weiß noch nicht, ob das wirklich eine gute Idee war. Bisher sind die Märkte auch ohne große Unterstützung immer wieder ins Gleichgewicht gekommen."

Doch wann wieder Normalität herrschen und wie sich das Coronavirus konkret auf die Wirtschaft auswirken wird, da will sich derzeit keiner so recht aus dem Fenster lehnen.

Auch nicht Mike Pyle, Global Chief Investment Strategist bei Blackrock, dem größten unabhängigen Vermögensverwalter der Welt mit Sitz an der Park Avenue Plaza in Midtown. Es sei unklar, wie lange und tief die Auswirkungen des Virus zu spüren sein werden. Er spricht von einem vorübergehenden Schock, der sich heuer aber jedenfalls in einer Verlangsamung der Weltwirtschaft auswirken werde.