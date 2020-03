Trump-Bonus ist weg: US-Börse negativ, Trader positiv

Laut CNBC absolvierte er damit seinen drittschwächsten Handelstag in der Geschichte. Entsprechend brachen auch die Aktien der Ölkonzerne ein. So verloren im Dow etwa die Papiere von Chevron 22 Prozent und Exxon Mobil knickten um zehn Prozent ein.

Unter den Schlusslichtern im Dow waren aber wieder einmal die Titel von Boeing mit einem Einbruch in Höhe von 22,3 Prozent. Der angeschlagene US-Luftfahrtriese hat in der Coronavirus-Krise eine 13,8 Milliarden Dollar schwere Kreditlinie vollständig ausgeschöpft. Zudem bemüht sich Boeing intensiv um Staatshilfen. Diese würden der gesamten Industrie zugute kommen, da ein großer Teil davon für Zahlungen an Zulieferer eingesetzt würde, teilte Boeing mit.