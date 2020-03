"Psychologie des Crashs": Wie Profis mit der Börsenpanik umgehen

Was tun die Anlageprofis in so einer Situation?

Die Bank Gutmann hat in der Vorwoche die Aktienquoten auf das mit den Kunden jeweils vereinbarte Minimum zurückgefahren. Schwellenländeranleihen, Fluglinien, Autohersteller, Reiseanbieter oder schlechter bewertete Unternehmensanleihen seien schon bisher nicht im Körberl gewesen. Dennoch wird jedes Papier im Portfolio darauf abgeklopft, ob es besonderen Corona-Risiken ausgesetzt ist.

Als „Parkposition“ werden Staatsanleihen bester Bonität mit zum Beispiel zwei oder vier Jahren Laufzeit gewählt. Gefragt ist alles, was rasch verfügbar ist. Für viele Anleger wird das wohl Cash oder das Bankkonto sein.

Wann wird an den Börsen die Wende kommen?

Das ist die „Elferfrage“, die niemand beantworten kann. Für das wahrscheinlichere Szenario hält Mostböck, dass die Pandemie in zwei, drei Monaten über den Sommer abebbt und die Börsen das vorwegnehmen.

In China waren die Aktienkurse am tiefsten, als die Infektionszahlen am höchsten lagen, sagen die Bank-Gutmann-Experten. Sie versuchen, ähnliche Signale zu finden. Die Verlaufskurven früherer Krisen legen nahe, dass die großen Aktienindizes etwa zehn Prozent unter dem jetzigen Niveau einen Boden finden könnten.