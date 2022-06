Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein ist für schräge Auftritte und seine Selbstironie bekannt - so auch bei einer Veranstaltung in Wien. Almdudler ist nach wie vor in Familienhand - Thomas Klein teilt sich die Firmenanteile zu gleichen Teilen mit seiner Schwester Michaela.

Aus Sicht von Geschäftsführer Gerhard Schilling gab es während der Pandemie wenig Grund für Freudentänze. Der Gastro-Umsatz ist eingebrochen, im Handel gehörten die Softdrinks nicht zur Gruppe der Krisengewinner. Dennoch seien die Umsätze am Heimmarkt Österreich im Vorjahr nur knapp unter dem Vorkrisenniveau 2019 gelegen. "In den ersten fünf Monaten 2022 liegen wir schon darüber", sagt Schilling. Nachsatz: "Allerdings bei einer ganz anderen Kostenstruktur." Von Glas über Paletten bis hin zur Energie ist alles teurer geworden. Dass auch die Kräuterlimo spätestens im Herbst die Preise anheben muss, sei bereits klar.