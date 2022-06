Preisanstieg beim Bauholz hat sich stabilisiert

„Es geht darum unsere Reserven zu mobilisieren. Wir haben Holz in unseren Wäldern und nutzen nur 70 Prozent des Zuwachses. Darauf könnten wir kurzfristig zurückgreifen, wenn uns die Politik da unterstützen würde.“

Steigende Produktionskosten gegen Wettbewerbsfähigkeit

Ein Ausblick gestalte sich aufgrund der Situation mit den stark steigenden Produktionskosten schwierig, heißt es. Für ein Gasembargo kann sich auch die Holzindustrie nicht aussprechen. Insgesamt würde die Holzindustrie zwar nur 2 Prozent verbrauchen, dennoch ist Gas essenziell.

„Wenn wir heute kein Gas mehr haben, haben wir keinen Leim mehr und das ist eine riesige Herausforderung. Dann wissen wir wissen nicht, wo die Reise hingeht“, sagt der stellvertretende Obmann vom Fachverband der Holzindustrie Österreich Elfried Taurer. Letztendlich wären Produktionsstillstände der Fall, die die gesamte Bauwirtschaft betreffen, heißt es bei der Pressekonferenz.

Angesichts der hohen Exportquote sieht Taurer den Wettbewerb gefährdet, wenn der Strompreis weiterhin so hoch bleibt. „In keinem anderen EU-Land ist der Strompreis so hoch. 80 Prozent unserer Produkte gehen in die EU. Bei höheren Produktionskosten können wir nicht mehr mithalten.“