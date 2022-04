Bauprojekte: Preisanstieg um 15 Prozent seit Jänner

Projekte wackeln

Bei Bauprojekten von Privaten sind zwar weiter Anfragen da. Die Auftragsbücher in den Herbst hinein seien bei den Baufirmen noch ganz gut gefüllt, wiewohl auch „der eine oder andere“ Private bereits überlegt, „ob er sich das leisten kann“. Auch kommt es darauf an, ob es sich um Sanierungen oder Neubauten handelt – Erstere sind nicht so materialintensiv.

Gerade bei Wohnbaugenossenschaften höre er aber etwa aus Niederösterreich, dass von 10 geplanten Projekten aktuell bei 7 überlegt wird, sie nicht in Umsetzung zu bringen. „Obwohl der Bedarf da wäre.“ Kommt das wirklich so, wäre das „ein Wahnsinn“, konstatiert der Innungsmeister. Wenn kein Gas aus Russland mehr fließt, „steht sowieso viel, weil viele Produktionsketten unterbrochen sind.“

Auf politischer Ebene wäre es „wichtig, dass etwas passiert. Die eine Runde an Ideenfindung jagt die andere, aber es kommt nichts dabei heraus.“ Aus Sicht Jägersbergers brauche es drei Maßnahmen, um die Baubranche zu entlasten: Senkung der Umsatzsteuer auf Errichtung und Sanierung, Aussetzen der CO 2 -Bepreisung und Senkung der Mineralölsteuer.

Sorge um Außernutzenstellung

Ein Kostenfaktor am Bau sind die Holzpreise. In der Holzbranche sind die Preise für Rund- und Schnittholz Mitte 2020 stark nach oben gegangen, Mitte des Vorjahres gab es einen Peak. Stand Februar 2022 lag der Preisindex für Schnittholz etwa bei 195,9 Prozent gegenüber 2001. Die Steigerungen seit Kriegsbeginn sind da freilich noch nicht enthalten. „Die Holzpreise sind seit Jänner wieder gestiegen, aber sie sind davor auch deutlich gefallen“, sagt Herbert Jöbstl, Obmann des Fachverbands der Holzindustrie. Dieses Jahr sei die Zusammenarbeit in der gesamten Wertschöpfungskette Holz besser gelungen, „wir konnten kontinuierlicher produzieren, die Lager waren Ende Jänner nicht so leer wie 2021.“

Nichtsdestotrotz gebe es auch hier Lieferzeiten, so Jöbstl. Preise seien „auf einem guten Level, die Nachfrage ist da. Aber nicht so sehr wie bei anderen Materialien.“ Aktuell sorgt man sich über Pläne auf EU-Ebene über eine Außernutzenstellung von bis zu 10 Prozent der Waldfläche. Diese wird angedacht, um die Erreichung der EU-Klimaziele zu unterstützen. Das sei aus Sicht der Holzindustrie der falsche Weg. Immerhin habe Österreich noch Potenzial, die eigene Holzproduktion zu erhöhen und so Ausfälle aus Russland, Weißrussland und der Ukraine am europäischen Markt zu kompensieren.