Gemeinsamer Protest gegen EU-Pläne mit dem Wald

Der Fachverband der Holzindustrie Österreich, der Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband und die Holzindustrie Schweiz sind sich einig: Die Pläne der EU im Rahmen der EU-Waldstrategie bis 2030 müssen angepasst werden, was die Pläne für die Holznutzung angeht. Vor allem die geplante sogenannte Außernutzungsstellung von mindestens 10 Prozent der Waldfläche ist den Verbänden ein Dorn im Auge. Bei dieser Vorgabe würde in der EU ca. 40 Prozent weniger Holz zur Verfügung stehen, heißt es von den Verbänden. Das würde Zielen wie einer Dekarbonisierung des Wohnbaus entgegenstehen und auch die Importabhängigkeit von etwa Russland erhöhen, so die Befürchtung.

Apropos Russland: Es ist ein guter Zeitpunkt, diese Forderungen zu erneuern – immerhin hat der Ukraine-Krieg die Fragilität der Lieferketten aufgezeigt, auch im Holzbereich. Die Europäische Union importiert rund 10 Prozent des Nadelschnittholzverbrauchs aus Russland, Weißrussland und der Ukraine. Es ist nicht so, dass Österreich kein Holz aus Russland bezieht, aber viel ist es nicht: Österreich selbst hat 2021 146.000 Kubikmeter Nadelschnittholz aus Russland importiert – bei 10,8 Mio. Kubikmeter selbst produziertem Schnittholz.