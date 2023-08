Verunreinigung: Hofer ruft Kokosmilch zurück

Vom Verzehr des Produktes werde abgeraten. Die Produkte waren in Hofer-Filialen in Wien, Kärnten, Steiermark und dem Burgenland sowie in Teilen Tirols, Salzburgs und Niederösterreichs im Verkauf. Der Verkauf der Produkte wurde sofort gestoppt. Die betroffenen Produkte können in allen Filialen der Kette zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

