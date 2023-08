Eltern aufgepasst: Schaukel, Spielzeug & Co - Rückrufe bei Kinderprodukten

Jollyroom Sicherheitstür und -gitter

Jollyroom ruft Sicherheitsüren und -gitter zurück: Bei Tests an der Sicherheitstür ist aufgefallen, dass es Sicherheitsmängel aufweist, die ein Einklemmungs- und Erstickungsrisiko mit sich führen können. Auch das Sicherheitsgitter weist Öffnungen und herausragende Teile auf, an denen Kinder festhängen können, was ein Einklemmungs- und Erstickungsrisiko mit sich führen kann. Die Produkte können laut Jollyroom gegen vollständige Rückzahlung zurückgeschickt werden.