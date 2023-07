Wegen Verletzungsgefahr: Produktrückruf von beliebtem Kinderfahrrad

Kundinnen und Kunden, deren Kinder mit betroffenen Rädern unterwegs sind, werden dringend gebeten, diese Räder nicht zu verwenden, bis der Vorbau gewartet worden ist.

Betroffen sind ausschließlich "woom-ORIGINAL"-Modelle (Modelljahre 2018 bis 2021) mit einer Klemmschraube am Vorbau, in den Größen 1, 1 PLUS, 2, 3, 4, 5, und 6. Der Vorbau dieser Räder ist mit einer silbernen Schraube befestigt. Für betroffene Räder gibt es ein kostenloses Vorbau-Wartungs-Set.