Warum der Radhersteller Woom auf Roboter setzt

Woom hat früher in Tschechien produziert. Warum gab man den Standort auf?

Unser Partner war nicht mehr in der Lage, genügend Stückzahlen zu fertigen. Wir haben klein angefangen, aber irgendwann konnte unser Assemblierer nicht mehr mit uns mitwachsen.

Sie planen, mit Zulieferern in Europa zu entwickeln und zu produzieren. Viele Hersteller sagen, in Europa fehlt dafür das Know-how.

Wir wollen unsere Rahmen für europäische Absatzmärkte gern in Europa schweißen und lackieren lassen. Das würden wir aber nicht so darstellen können wie in Asien. Dort werden acht Monate in die Ausbildung von Schweißern investiert, damit Aluminium-Rahmen fehlerfrei geschweißt werden können. In Europa finden Sie nicht genügend Fachkräfte dafür. Mein Ansatz ist: Wenn man in Europa eine Rohkarrosse für Autos von Robotern vollautomatisiert zusammenschweißen lassen kann, müsste das auch für Kinderfahrräder realisierbar sein.

Sie wollen mit der Automobilindustrie zusammenarbeiten?

Ja und mit der Luftfahrt. Wenn diese Zulieferer Bauteile für Boeing oder Airbus liefern, die so groß sind wie meine Handfläche, können sie auch Kurbeln oder Vorbauten für uns herstellen. Darüber hat man nur bislang nicht gesprochen.

Mit wem gibt es Gespräche?

Mit dem Who-is-Who der Zulieferer von beispielsweise Audi, Porsche und BMW.

Rechnet sich das betriebswirtschaftlich?

Kinderfahrräder komplett zu polnischen Lohnkosten montieren zu lassen, ist drei bis vier Mal teurer als in Asien. Wenn wir aber die menschlichen Talente mit den Möglichkeiten der Automatisierung kombinieren, können wir uns auch einen europäischen Produktionsstandort leisten.