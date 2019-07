Verschmutzter Sprit im Urlaub – was ist dran? Ein Faktencheck

Der Albtraum jedes Reisenden: Sie sind mit Ihrer Familie mit dem Auto in Italien auf Urlaub. Am letzten Tag müssen Sie bei der Heimfahrt noch einmal tanken, weil der Sprit nicht bis nach Österreich reicht, irgendwo zwischen Venedig und Triest. Sie fahren weiter, nach 30 Kilometern fängt der Motor an zu stottern, stirbt ab und nichts geht mehr.

Nach einer Dreiviertelstunde kommt der italienische Automobilclub ACI, checkt Ihren Wagen durch und sieht, dass da was verstopft ist, irgendwo bei der Einspritzpumpe oder irgendein Kraftstofffilter. Die Reinigung in der Werkstatt dauert, Sie nehmen ein Zimmer und müssen einen Tag dranhängen.