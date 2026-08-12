Neue Regeln für Verpackungen: Was sich jetzt ändert

Neun von zehn Österreichern ärgern sich laut einer aktuellen Umfrage der Unternehmensberater von PwC über zu große Verpackungen, fast jeder Zweite stößt sich an der Menge der Verpackungsabfälle, die im eigenen Haushalt anfallen, und knapp 40 Prozent ist unklar, wie bestimmte Verpackungen entsorgt werden sollen. Die neue Verpackungsverordnung der EU nimmt sich der Problematik an. Ab heute, Mittwoch, kommen die ersten Regelungen zur Anwendung. Der KURIER fasst die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen.

Warum gibt es eine neue Verpackungsverordnung?

Fast 80 Mio. Tonnen Verpackungsabfälle fielen nach den zuletzt verfügbaren Zahlen 2023 in den 27 EU-Mitgliedsstaaten an. Pro Kopf sind das immerhin 173 Kilogramm. Mit der „Packaging and Packaging Waste Regulation“ (PPWR) soll Verpackungsmüll reduziert und sichergestellt werden, dass Verpackungen wiederverwertet werden können. Bis 2030 sollen die Verpackungsabfälle um fünf Prozent zurückgehen. Bis 2040 sollen es bereits 15 Prozent sein. Betroffen sind alle Verpackungen von Verkaufs- bis zu Transportverpackungen, unabhängig vom Material. Mit EU-weit einheitlichen Regeln will man auch Wettbewerbsverzerrungen beseitigen.

Was ändert sich durch die Verordnung unmittelbar?

Unmittelbar werden Konsumenten von der Neuregelung nicht allzu viel merken. Mit dem heutigen 12. August gilt lediglich, dass Verpackungen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, einen Grenzwert bei sogenannten Ewigkeitschemikalien oder PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) nicht überschreiten dürfen. Ist das dennoch der Fall, dürfen sie in der EU nicht mehr neu in Verkehr gebracht werden. Davon sind etwa auch Pizzakartons betroffen, die nur noch sehr geringe Mengen der schädlichen Chemikalien enthalten dürfen. Erzeuger und unter Umständen auch Händler müssen mit Konformitätserklärungen und Dokumentationen sicherstellen, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Bei heimischen Händlern schrillen deshalb auch bereits die Alarmglocken.