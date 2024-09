Neue Berechnung: Wie viel Vermögenssteuern einbringen könnten

Wie viel Geld könnten vermögensbezogene Steuern in die österreichische Staatskassa spülen? Auf diese Frage gibt es - je nach Berechnung - höchst unterschiedliche Schätzungen. Eine neue Berechnung wurde am Mittwoch bei vom "Diskurs. Das Wissenschaftsnetz" vorgestellt.

Die Berechnungen Kapellers, der seit über einem Jahrzehnt an Fragen der Verteilung und Besteuerung von Vermögen forscht, stützen sich auf Befragungs-Daten des Eurosystem Household Finance and Consumption Surve y (HFCS) durch die Europäische Zentralbank. Demnach besitzen die oberen fünf Prozent der Bevölkerung 57 Prozent des Gesamtvermögens, die oberen zehn Prozent 67 Prozent. Die unteren 50 Prozent der Bevölkerung halten hingehen nur etwa 3 Prozent des gesamten privaten Vermögens.

Franziska Disselbacher (WU Wien und London School of Economics) kommt in ihrer Studie zum Ergebnis, dass ein komplexes Steuersystem Anreize zur Steuervermeidung schaffen würde. Ein transparentes und einfaches System mit klar definierten Freibeträgen und wenigen Ausnahmen vereinfache hingegen die Steuererhebung und halte Vermeidungs- sowie Umgehungsmöglichkeiten gering. Eine breite Bemessungsgrundlage, die keine Vermögensarten in ihrer Gesamtheit ausschließt, reduziere außerdem die Möglichkeiten zur Steuervermeidung und -umgehung.