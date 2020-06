Verkauf der Hypo-Balkanbanken an Advent geplatzt

Für die Hypo Alpe-Adria-Bank International beginnt der Advent – ohne Advent. Denn: Der gleichnamige US-Fonds hat den Vertrag über den Kauf der SEE-Holding, sprich der Hypo-Balkantöchter, Donnerstagnacht weder angenommen noch unterzeichnet. Die Hypo Alpe-Adria-Bank International, die heute als Abbaueinheit Heta firmiert, hatte dem Bieterkonsortium bestehend aus dem US-Fonds Advent und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) ein exklusives Verkaufsangebot gemacht – angeblich mehrere Hundert Millionen Euro schwer.

Doch die Querschüsse der früheren Hypo-Mutter BayernLB, die sich bei dem geplanten Deal in ihren Rechten verletzt und übergangen fühlt, haben offenbar voll ins Schwarze getroffen. Die Bayern hatten moniert, dass die Republik Österreich schon bei der Übertragung der Hypo-SEE-Holding an die bundeseigenen Fimbag den Segen der Bayern einholen hätte müssen. Wobei die Münchner Landesbanker unmissverständlich klar machten, dass sie dieser Übertragung weder zugestimmt hätten noch zustimmen werden. Das dürfte auch das Bieterkonsortium irritiert haben. Fakt ist: Der erste Versuch, die Balkantöchter der Hypo in Bausch und Bogen zu veräußern, ist kläglich gescheitert.

Jetzt heißt es zurück an den Start. Doch die Verfügungsermächtigung über die SEE-Holding, die der Bund der Heta erteilt hat, ist jetzt erloschen. Nun liegt der Ball bei der Fimbag, der die Balkan-Holding bestehend sechs Banken mit 245 Filialen in fünf Ländern Ende Oktober übertragen worden ist.