Variable Zinsen: Privatkredite doppelt so teuer wie vor einem Jahr

„Österreich ist hier ein Ausreißer, das bedeutet, dass in Zeiten steigender Zinssätze die variabel verzinsten Kredite entsprechend teurer werden und der durchschnittliche Bestandszinssatz entsprechend ansteigt“, sagt der Vize-Gouverneur. Im Jänner 2023 wa-ren Kredite in Höhe von rund 60 Milliarden Euro in Österreich variabel verzinst, das entspricht 45 Prozent aller bestehender Wohnbaukredite.

„Fixe Finanzierungen schaffen mehr Sicherheit als variable verzinste Finanzierungen“, sagt Haber. „Variable Zinsen haben die Chance, dass sie wieder sinken können, bergen aber das Risiko, dass die Raten stark ansteigen können, wenn sich die Zinssätze verteuern.“ Insgesamt hat sich die monatliche Zinsbelastung für Haushalte innerhalb eines Jahres von 148 auf 284 Millionen Euro fast verdoppelt. Bei den Unternehmenskrediten hat sich die monatliche Zinslast von 227 Millionen Euro auf 528 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

Das Ausfallsrisiko ist gering. „Die Qualität der Kredite ist sehr gut, wir haben einen historischen Tiefststand bei notleidenden Krediten“, sagt Haber.