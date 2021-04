Vamed: Verantwortlich für 200.000 Krankenhausbetten

Trotz Krise und widriger Umstände wurden jedoch auch zahlreiche Projekte umgesetzt. „In Ghana haben wir mitten in der Pandemie fünf Regionalkrankenhäuser und eine Poliklinik fertiggestellt“, sagt Wastler. Trotz internationaler Projekte – unter anderem im Oman, Saudi Arabien oder der Mongolei – macht die Gruppe weiterhin 88 Prozent des Gesamtumsatzes in Europa und war 2020 an zahlreichen Corona-Projekten maßgeblich beteiligt.

Allein in Italien hat die Vamed laut eigenen Angaben die Medizintechnik in 130 Krankenhäusern verfügbar gehalten und etwa in Bergamo eine Notfallkrankenversorgung in der Messehalle zur Verfügung gestellt. Im Wiener AKH hat der Konzern die Zahl der Beatmungsgeräte binnen weniger Tage von 240 auf 280 aufgestockt. Weltweit hat die Gruppe 207.000 Krankenhausbetten verfügbar gehalten. Zum Vergleich: Österreichweit gibt es 47.000 Krankenhausbetten.