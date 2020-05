USA: Was ein Öltank-Foto über die Krise der Wirtschaft erzählt

Die Lager für Rohöl platzen auf der ganzen Welt aus den Nähten. Besonders eindrucksvoll ist das derzeit in der Kleinstadt Cushing im US-Bundesstaat Oklahoma zu beobachten. Dort befindet sich das wichtigste Drehkreuz für Erdöl in den Vereinigten Staaten.

Die Kapazität in Cushing liegt bei 76 Millionen Barrel (rund 12 Milliarden Litern) - doch selbst das könnte demnächst nicht reichen.

Denn durch die vom Coronavirus ausgelöste Wirtschaftskrise sank die Nachfrage nach Rohöl weltweit massiv. So waren in den Lagern von Cushing am 17. Jänner zum Beispiel nur 34,9 Millionen Barrel Rohöl gelagert, am 17. April waren es wegen der Corona-Folgen bereits 59,7 Millionen, wie Zahlen der "U.S Energy Information Administration" belegen. Den immer höheren Stand in den Öl-Tanks zeigt aber auch dieses Bild.