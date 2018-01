US-Steuerreform: Wer profitiert und wer zahlt

Das sind die Schlagzeilen, die der Präsident gerne hört. "Wie ich versprochen hatte", jubelte Trump via Twitter. "Apple bringt massiv viel Geld zurück. Großer Sieg für die Arbeiter und die USA!"

Tatsächlich hat der IT-Gigant angekündigt, wegen der Steuerreform einen Teil seiner im Ausland erzielten Gewinne zurückzuholen. Bisher wurde das Cash in Übersee gebunkert, weil sonst die US-Steuer voll zugeschlagen hätte. Künftig gibt es dafür einen Rabatt, sodass statt 35 nur 15,5 Prozent anfallen.

I promised that my policies would allow companies like Apple to bring massive amounts of money back to the United States. Great to see Apple follow through as a result of TAX CUTS. Huge win for American workers and the USA! https://t.co/OwXVUyLOb1