US-Notenbank dürfte weiteren deutlichen Zinsschritt setzen

Ökonomen sehen hier aber keine nachhaltige Belebung. Der Krieg in der Ukraine, Lieferkettenprobleme, der Arbeitskräftemangel und die hohe Inflation werden die Konjunktur in den nächsten Quartalen belasten.

Auch die Commerzbank erwartet eine vorsichtige Trendwende bei der Geldpolitik: "In den folgenden Wochen wird die Fed aber wohl die Marktteilnehmer verstärkt auf kleinere Zinsschritte vorbereiten." Schließlich komme allmählich der Zinsgipfel in Sichtweite, dem sich die Fed in langsameren Tempo annähern werde, um keinen allzu abrupten Übergang von der Anstiegsphase zum Zinsplateau zu haben. Entscheidend dürften jedoch die weiteren Inflations- und Arbeitsmarktdaten sein.