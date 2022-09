US-Notenbank Fed hebt die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte an

Nicht nur in Europa, sondern auch in den USA steigen die Preise rasant. Im August lag die Inflationsrate bei 8,3 Prozent. Dabei wären 2,0 Prozent der von der Notenbank Fed ausgegebene Zielwert. Um sich diesem wieder anzunähern, sind höhere Leitzinsen das Gebot der Stunde. Daher hat die Notenbank am Mittwochabend erneut die Zinsen angehoben - um 0,75 Prozentpunkte auf eine Spanne von 3 bis 3,25 Prozent. Manche Beobachter schlossen im Vorfeld auch einen ganzen Prozentpunkt nicht aus. So oder so ist damit der höchste Stand seit 14 Jahren erreicht.

Gewöhnlich zieht es die Fed vor, den Leitzins in Schritten von 0,25 Prozentpunkten anzuheben. Allerdings ist der Druck auf die Notenbank groß. Insgesamt gab es damit heuer die fünfte Anhebung des Leitzinses in den Vereinigten Staaten.

Erhöhungen des Leitzinses schwächen aber auch das Wirtschaftswachstum, da sich etwa Kredite verteuern. Die Kunst ist es, nur so weit an der Zinsschraube zu drehen, dass die Wirtschaft nicht kippt und in eine dauerhafte Rezession fällt. Ob die USA bereits in eine Rezession hineingeschlittert sind, ist umstritten. Die US-Wirtschaft ist im Frühling erneut geschrumpft. Da die Wirtschaft bereits im Winter geschrumpft war, ist nun die Definition einer sogenannten technischen Rezession erfüllt. Die US-Regierung hatte die Daten heruntergespielt und darauf gepocht, dass die Lage am Arbeitsmarkt gut sei. Auch Ökonomen hatten betont, dass man die Zahlen mit Vorsicht genießen müsse. Fed-Chef Jerome Powell hatte aber im Juli gewarnt, dass der Kampf gegen die hohe Inflation Schmerzen bereiten werde.