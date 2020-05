US-Fiskalstreit: Dramatik pur zum Jahreswechsel

Weil sich auch in der Sache bis zuletzt wenig bewegte, versuchten sich zwei langgediente Polit-Haudegen als Retter in der Not. Der republikanische Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, und sein alter Freund, Vize-Präsident Joe Biden – sie saßen gemeinsam fast ein Vierteljahrhundert im Senat – wollten den Karren aus dem Dreck ziehen. An den großen Wurf glaubte in Washington gestern aber niemand mehr so recht. „Ich glaube, wir werden über die Klippe springen“, so der republikanische Senator Graham.

Als mögliche Variante wurde ein Mini-Kompromiss gehandelt: Die automatisch mit Jahres-beginn in Kraft tretenden Steuererhöhungen werden irgendwie abgefangen, die Sozial-Kürzungen eingebremst; alle anderen Streitpunkte werden auf 2013 vertagt – insbesondere die von Obama geforderte Reichensteuer, die die Republikaner strikt ablehnen. Unklar blieb bis zuletzt, ob die Republikaner, die die Mehrheit in der zweiten Parlamentskammer haben, dieser „Einigung light“ zustimmen würden oder nicht.