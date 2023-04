Erster US-Bundesstaat verbietet Tiktok

In den USA wird es für die chinesische Super-App Tiktok immer enger. Als erster US-Bundesstaat verhängte Montana jetzt ein Tiktok-Verbot. Das Parlament in der Hauptstadt Helena stimmte am Freitag mit einer Mehrheit von 54 zu 43 Stimmen für das erste Totalverbot in einem US-Bundesstaat. Konkret soll das Herunterladen der App aus den App-Stores von Google oder Apple untersagt werden.

Die vom chinesischen Konzern ByteDance betriebene App steht im Verdacht, der Kommunistischen Partei Chinas den Zugriff auf Nutzerdaten zu ermöglichen.