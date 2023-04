Todesdrohungen via Tiktok in Wien: Mann wurde festgenommen

Ein 34-Jähriger soll via Tiktok einem anderen gegenüber Mann Todesdrohungen ausgesprochen haben. Er wurde Donnerstagmittag in Wien-Floridsdorf in einem Einsatz, an dem auch die Sondereinheit WEGA und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, festgenommen - in der Nähe der Wohnung des potenziellen Opfers, allerdings ohne wie angekündigt eine Schusswaffe dabei zu haben, berichtete die Polizei am Freitag.

"Der 34-Jährige zeigte sich geständig", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Der Tatverdächtige behauptete aber, nie vorgehabt zu haben, seine Drohungen in die Tat umzusetzen. Damit habe er dem 38-Jährigen "lediglich Angst machen wollen", gab er in der Einvernahme an.