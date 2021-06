US-Börsenaufsicht prüft AMC nach Kurssprung

Für AMC selber hatte der Kursanstieg viele Vorteile. Das Unternehmen hat die Situation genutzt und zu verschiedenen Zeitpunkten neue Aktien ausgegeben und damit Milliarden eingesammelt, die das Überleben des Konzerns bis auf Weiteres sicherstellen.

Aus finanzieller Sicht sieht es für AMC nämlich eher düster aus. Die Pandemie hat das Unternehmen hart getroffen, da alle Kinos monatelang geschlossen bleiben und viele hochkarätige Filme verschoben werden mussten. Im letzten Jahr hat AMC deshalb einen Verlust von mehr als 4,5 Mrd. US-Dollar verbucht.

Schuldenberg

Aber die Probleme sind nicht komplett auf die Pandemie zurückzuführen. Auch im Geschäftsjahr vor Beginn der Pandemie hat AMC insgesamt knapp 150 Mio. US-Dollar verloren. In den vergangenen Jahren folgte auf ein Jahr mit Gewinn häufig ein Jahr mit Verlusten, indem die Gewinne gleich wieder aufgezehrt wurden. Über die Jahre hat AMC dadurch einen riesigen Schuldenberg angehäuft.

Dank der Kursexplosion in diesem Jahr könnte AMC diese Schulden komfortabel über die Ausgabe neuer Aktien abtragen. Derzeit ist das Unternehmen an der Börse mehr als 20 Mrd. US-Dollar wert. Am Ende des ersten Quartals hatte AMC noch Finanzschulden in Höhe von mehr als fünf Mrd. US-Dollar in der Bilanz.