US-Arbeitslosigkeit von 15 Prozent erwartet - Börsen im Minus

Tesla im Plus

Bei den Einzelwerten gab es in New York dank Unternehmensnachrichten dennoch deutliche Gewinner. So schnellte der Kurs von Tesla kurzzeitig um satte 10,24 Prozent nach oben. Der Elektroautobauer hatte Analysten mit seinen jüngsten Auslieferungszahlen positiv überrascht.

Weiterhin gestützt von einer spürbaren Erholung der Ölpreise tendierten die Aktien von US-Ölkonzernen im verhaltenen Umfeld positiv. Die Titel von Chevron legten um knapp 1 Prozent zu und für Exxon Mobil ging es um 2,35 Prozent nach oben.

Twitter gewinnt ebenfalls

Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs ließ die Aktien von Twitter um 3,13 Prozent zulegen. Nach dem jüngsten Kursrutsch biete sich trotz der Folgen der Corona-Krise auf den Werbemarkt für Anleger eine Einstiegschance, schrieb Analyst Heath Terry. Die Nutzerzahlen stiegen stark, da die Bevölkerung während des nahezu globalen Shutdowns informiert und vernetzt bleiben wolle.

Nach zuletzt wieder sehr schwachen Kursen der US-Fluggesellschaften konnten sich diese zum Auftakt etwas stabilisieren. Aktien von United Airlines gewannen 2,23 Prozent, für Delta Air Lines ging es um 2,60 Prozent aufwärts und die Anteilsscheine des Flugzeugbauers Boeing zogen um 3,76 Prozent an.