USA: Was kann das 2-Billionen-Hilfspaket?

Im Rahmen des Hilfspakets sollen Erwachsene 1.200 Dollar bekommen, wenn sie weniger als 75.000 Dollar verdienen. Zusätzlich soll es für Kinder bis 16 Jahre 500 Dollar geben. Die Arbeitslosenversicherung wird deutlich ausgeweitet.

Kleine Unternehmen wie die vielen Geschäfte, Restaurants, die derzeit zugesperrt sind, sollen Zuschüsse bekommen, genauso wie große Unternehmen.

Zuschüsse in Form von Krediten, die unter bestimmten Auflagen nicht zurückgezahlt werden müssen. Ein großer Ansturm wird erwartet. Hilfen gibt es unter anderem auch für die Airlines und den Flugzeughersteller Boeing, sowie für Krankenhäuser und bei der Ausbildung.

„Die Politiker und Notenbanker haben uns mit ihren Maßnahmen Zeit gekauft,“ sagt Michael Pugliese, Ökonom bei dem US-Investmentkonzern Wells Fargo. „Mit diesen Maßnahmen sollen die Löcher im Boot gestopft werden. Es geht nicht darum, die Wirtschaft zu beschleunigen.“

Könnte zu spät kommen

Laut US-Finanzminister Steven Mnuchin sollen die ersten Gelder im April fließen. „Je länger es dauert, desto weniger effektiv ist es. Denn es ist noch nie so schnell mit der Wirtschaft bergab gegangen. Die privaten Haushalte und Unternehmen sind noch nie so schnell und so hart getroffen worden. Wenn die Auszahlungen verzögert werden, könnte die Hilfe für manche zu spät kommen, um sie vor dem Zahlungsverzug oder dem Konkurs zu retten,“ so der Wall-Street-Banker Richard Bernstein.

„Wir haben es mit etwas zu tun, das so schlimm oder schlimmer ist als die große Rezession“, so Pugliese. Also größer als das, was durch das Platzen der Immobilien-Blase 2009 und der einhergehenden Finanz- und Bankenkrise nahezu weltweit zu einer Rezession geführt hat.

Erholung erst ab Herbst

Während JP Morgan mit einem Einbruch der US-Wirtschaft im zweiten Quartal um 25 Prozent rechnet, geht Wells Fargo von minus 15 Prozent im zweiten, minus 6 Prozent im dritten Quartal aus. Ab Herbst sollte sich die Wirtschaft wieder erholen.

Und: Die USA könnten das gewaltige Hilfspaket schultern: „Die USA haben bereits höhere Budgetdefizite in Notfällen gehabt, nehmen sie z. B. den Zweiten Weltkrieg, da war das Defizit in der Spitze bei 25 bis 30 Prozent der Wirtschaftsleistung“, sagt Pugliese. Für heuer rechnet er mit elf oder zwölf Prozent.