Energieagentur: OPEC-Förderkürzung um 10 Mio. Fass ist zu wenig

Videokonferenz am Montag

Am Freitag hatten Medien berichtet, dass Vertreter der in der " Opec+" zusammengefassten Staaten des Kartells und anderer Ölländer wie Russland am kommenden Montag miteinander reden wollen. Dabei soll die Frage einer Produktionskürzung zum Abbau der chronischen Überversorgung am Ölmarkt diskutiert werden.