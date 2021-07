Urlaubsreisen: Wann Sie kostenlos stornieren können

Werden im Urlaubsland die Corona-Maßnahmen verschärft, wie frühere Sperrstunden, keine Indoor-Bewirtung wie in Griechenland, oder Maskentragen auch im Freien, so sind das keine Gründe für ein kostenloses Storno. „Von den Veranstaltern wird bereits bei der Buchung darauf hingewiesen, dass sich Maßnahmen ändern können“, sagt Andrea Hansal vom Verkehrsbüro. Wird aber am Urlaubsort ein harter Lockdown inklusive Ausgangssperre verhängt, muss der Reiseveranstalter die früheren Rückreisen organisieren.