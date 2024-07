Preise bei Reiseversicherungen variieren stark

Nicht nur das Interesse am Versicherungsschutz ist gestiegen, sondern auch die Kosten. So haben sich Reisestorno- und Reiseabbruchversicherungen bei zwei von fünf vom Vergleichsportal durchblicker.at analysierten Anbietern um 12 bzw. 15 Prozent erhöht.

Dennoch gebe es ein großes Sparpotenzial beim Preisvergleich, die Preise variieren stark: So könnten Familien bei einer Einzelreiseversicherung (ab 202 Euro) bis zu 23 Prozent sparen, bei einem Jahresreisevertrag (ab 259 Euro) sogar bis zu 38 Prozent. "Am meisten können Einzelpersonen bei Jahresreiseversicherung sparen", sagt durchblicker.at-Chef Martin Spona. Hier würden die Preise um mehr als 50 Prozent variieren.

Der Abschluss einer Reiseversicherung ist prinzipiell online leicht machbar und wird daher von vielen Kunden auf diesem Weg umgesetzt. "Onlineversicherungen gibt es seit rund 10 Jahren", sagt Christoph Meuser, Chef des deutschen Versicherers nexible. Dabei handelt es sich um einen reinen Internetanbieter, der vor einiger Zeit in Österreich seine Tätigkeit aufgenommen hat. Die Tochter der Ergo Versicherung ging bereits 2017 in Deutschland an den Start und bietet laut Meuser eine "unkomplizierte Versicherung" über ein Baukastensystem an.

Sieben verschiedene Module

Dabei kann nach persönlichem Bedarf aus sieben verschiedenen Modulen (Rücktritt, Erkrankung, Gepäck, Covid, Reisefahrzeug, usw.) gewählt werden, wobei der allein buchbare Reiseabbruch-Schutz laut Meuser eine Besonderheit darstellt. Bei der Versicherungssumme kann zwischen 2.500, 5.000 und 7.500 Euro gewählt werden. Wer sich für eine Selbstbeteiligung (Eigenanteil 20 Prozent des erstattungsfähigen Schadens) entscheidet, zahlt weniger Prämie. Die Versicherungssumme variiert auch nach dem Alter der Reisenden. Am günstigsten ist es für die Gruppe der 41 bis 60-jährigen, wobei in diesem Punkt die älteste zu versichernde Person zählt.

Bei nexible gibt es ausschließlich Jahresversicherungen. "Die Menschen fahren immer öfters weg und bei zwei bis drei Reisen im Jahr zahlt es sich schon aus", so Meuser. Am häufigsten werde Schutz vor Reiserücktritt gewählt, gefolgt von Abbruch und Erkrankung, wobei österreichische Kunden mehr Bedarf zeigen würden. Im Durchschnitt betrage die Versicherungssumme 105 Euro. Die Nachfrage nach den Covid-Bausteinen werde immer weniger. 38 Prozent der Kunden seien Familien, der Rest entfalle zu ähnlich großen Teilen auf Alleinreisende und Paare.

100.000 Kunden als Ziel

Nexible hat inzwischen 20.000 Kunden in drei Märkten (Deutschland, Österreich, Spanien) und sieht 100.000 Kunden als realistisches Ziel. Der Online-Versicherer hat bei einem Vergleichstest der Zeitschrift Konsument am besten abgeschnitten.

Generell rät durchblicker.at Reisenden: Wer sich auf den Versicherungsschutz der Kreditkarte verlässt, sollte rechtzeitig vor Reiseantritt den Deckungsumfang prüfen. Speziell bei größeren Reisen und Aufenthalten außerhalb Europas empfiehlt sich der Abschluss einer separaten Reiseversicherung. Bei Last-Minute-Angeboten sollte die Reiseversicherung noch am Tag der Reisebuchung oder spätestens am Folgetag abgeschlossen werden. Denn dann entfallen die sogenannten Karenzzeiten, also die Wartezeiten, die oft 10 Tage oder mehr betragen.