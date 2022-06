Reiseversicherung: Mit Sicherheit der Sonne entgegen

3. Ist bei einer Reise in die Nachbarländer eine Reiseversicherung überhaupt notwendig?

Die Europäische Krankenversicherungskarte (auf der Rückseite der E-Card) deckt die medizinische Akutversorgung in den EU-Mitglieds- und EWR-Staaten nach den Regeln des jeweiligen Landes, doch tut sie dies ausschließlich bei Vertragsärzten und in öffentlichen Spitälern. In Einrichtungen, die durch die Europäische Krankenversicherungskarte nicht gedeckt sind, muss die Leistung selbst vorfinanziert werden und kann im Nachhinein bei der Sozialversicherung eingereicht werden. Dabei ist zu bedenken, dass die Vergütungen an die österreichischen Standardsätze gebunden sind. Eine mögliche Differenz, ist privat zu erbringen – oder man hat vorgesorgt und kann sich auf eine private Reisekrankenversicherung verlassen.

4. Braucht man bei einem Urlaub in Österreich eine Reiseversicherung?

In Österreich ist die ärztliche Versorgung ausgezeichnet und eine Reiseversicherung nicht unbedingt erforderlich, eine Reisestorno-Versicherung wäre aber durchaus sinnvoll. Auf jeden Fall empfohlen wird aber eine private Unfallversicherung für die ganze Familie! Grund: Nahezu 75 Prozent aller Unfälle passieren im Haushalt oder in der Freizeit. Und die gesetzliche Unfallversicherung kommt dabei nur für jene Unfallfolgen auf, die sich am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin ereignen. Zwar übernimmt die Sozialversicherung bei einem Freizeitunfall die medizinische Erstversorgung, aber nicht die Kosten für mögliche Folgeschäden. Mit der Wiener Städtischen Unfallvorsorge EXKLUSIV kann man sich und seine Familie vor den finanziellen Folgen eines Unfalles bestmöglich absichern.

5. Braucht es im Ausland für das eigene Fahrzeug ebenfalls eine eigene Versicherung?

Die österreichischen Mobilitätsclubs (ARBÖ und ÖAMTC) bieten auch im Ausland eine gute Pannenhilfe, aber eine zusätzliche Reise-Kaskoversicherung für den Urlaub macht auf jeden Fall Sinn, denn damit sind auch Beschädigungen durch Vandalismus, Blechschäden oder auch der Diebstahl des eigenen Fahrzeugs versichert. Die Reisekasko-Versicherung der Wiener Städtischen sorgt für einen Rundumschutz des eigenen Fahrzeugs. Gegen einen kleinen Aufpreis gilt die Reisekasko-Versicherung auch in außereuropäischen Gebieten wie etwa der Türkei, Israel oder Marokko. Wer mit dem eigenen Fahrzeug in den Urlaub fährt, sollte zudem die grüne Versicherungskarte nicht vergessen!