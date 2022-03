Sicherheit für die eigenen vier Wände

Sichere Finanzierung

Wer sein Eigenheim mit einem Kredit finanziert, sollte darüber hinaus auch das Unfallrisiko nicht unterschätzen. Pro Tag ereignen sich an die 2.200 Unfälle in Österreich. Nahezu 75 Prozent davon passieren in der Freizeit. Also dort, wo die gesetzliche Unfallversicherung kein finanzielles Sicherheitsnetz bei dauerhafter Invalidität bietet.

Mit der Unfallvorsorge EXKLUSIV der Wiener Städtischen ist man auf der sicheren Seite. Hier werden mögliche Umbauten bei Invalidität übernommen und im Fall der Fälle auch eine lebenslange monatliche Unfallrente ausbezahlt, mit der sich auch mögliche Kreditraten decken lassen. Darüber hinaus sollten besonders Kreditnehmer mit Familie auch durch eine Life Backup Ablebensversicherung der Wiener Städtischen dafür Sorge tragen, dass im Todesfall die Familie versorgt ist und weiterhin in der eigenen Immobilie wohnen kann. Der persönliche Versicherungsmix – passend zu einem Kredit – lässt sich am besten gemeinsam mit einem Berater der Wiener Städtischen finden.