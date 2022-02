Neue Unfallversicherung mit erweitertem Schutz

Jährlich ereignen sich in Österreich knapp 800.000 Unfälle, das sind rund 2.200 jeden Tag. Nahezu 75 Prozent davon passieren in der Freizeit. Also dort, wo die gesetzliche Unfallversicherung kein finanzielles Sicherheitsnetz bei dauerhafter Invalidität bietet. Doris Wendler, Vorstandsdirektorin Wiener Städtische : „Wir haben mit der Unfallvorsorge EXKLUSIV ein Produkt kreiert, das es jedem ermöglichen soll, sich und seine Familie vor den finanziellen Folgen eines Unfalles bestmöglich zu schützen – egal wo, egal wann!“ Die neue Unfallvorsorge EXKLUSIV zeichnet sich vor allem durch noch mehr Flexibilität, ein verbessertes Preis-Leistungsverhältnis sowie einen noch höheren Unfallschutz bei Unfällen im Homeoffice aus.