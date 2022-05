Vorsorgen, aber natürlich nachhaltig

Nach zwei Jahren Pandemie wird nun die Geldentwertung zu einem immer größeren Problem für die Österreicher. Im April betrug die Inflationsrate 7,2 Prozent. Das hat auch Auswirkungen auf das Ersparte. Geld auf Sparbüchern mit einer Verzinsung nahe der Null-Linie wird immer weniger wert. Auch Investments in Gold oder sichere Staatsanleihen können derzeit aufgrund der niedrigen Zinsen die Geldentwertung nicht kompensieren. Nur ein Investment in Aktien oder Fonds bietet noch einen Ausweg aus diesem Dilemma. Besonders auf lange Sicht braucht man sich dabei keine Sorgen wegen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten zu machen. Grund: Durch den Cost Average Effekt werden bei fallenden Kursen Fondsanteile deutlich billiger eingekauft und geht es nach oben, werden weniger Anteile gekauft, weil es teurer ist.