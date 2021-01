Unzulässige Klauseln in privaten Unfallversicherungen

Beanstandet wurde vom OGH bei der Merkur Versicherung auch eine Kündigungsklausel - die laut AK OÖ in der Kfz-Sparte branchenüblich sei, vielfach aber auch auf die Unfall- oder die Rechtsschutzversicherung ausgedehnt worden sei. In der privaten Unfallversicherung ist ein Kündigungsrecht der Versicherung aus Sicht der Konsumentenschützer höchst problematisch, weil es für Versicherte schwierig sein könne, nach einer Kündigung wieder einen Versicherungsschutz - zumindest zu vergleichbaren Konditionen - zu erlangen.

Der OGH habe die branchenübliche Kündigungsklausel schon deshalb als gröblich benachteiligend beurteilt, da sie dem Versicherer eine völlig unkonkrete Kündigungsmöglichkeit beim ersten, noch so kleinen Versicherungsfall einräume, verweist die AK auf die OGH-Meinung zu Klausel 8. Auch in der Rechtsschutz (Klausel 13 des Urteils) sei eine Klausel zur Schadensfallkündigung als unzulässig beurteilt. Polizzen sehen oft 10 Jahre Laufzeit vor, so die AK. Jedoch räumt das Gesetz Konsumenten ab dem 3. Jahr ein jährliches Kündigungsrecht ein. Die Versicherung beanspruchte in einer weiteren Klausel dieses Kündigungsrecht auch für sich. Das ist, so der OGH, aber nicht zulässig (Klausel 10 des Urteils). Auf diese und sinngleiche Kündigungsklauseln darf sich die Versicherung laut AK nicht mehr berufen, um ein Vertragsverhältnis vorzeitig aufzukündigen.