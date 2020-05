Merkur Versicherung verbesserte Bilanz 2019

Die Anzahl der versicherten Risiken konnte ebenso gesteigert werden, sie lag bei 1.015.974 (2018: 1.004.391). Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2019 war durch sinkende laufende Finanzerträge aufgrund des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus belastet. Zusätzlich hätten der Brexit und der Handelsstreit zwischen USA und China die Kapitalmärkte belastet, hieß es.

Kerngeschäft als Wachstumsträger

Das Kerngeschäft in der Sparte Krankenversicherung sei abermals Wachstumsträger gewesen. Hier konnten die Prämien mit einem Plus von 7,2 Prozent auf 426,4 Mio. Euro (398 Mio. Euro) erhöht werden. Die negative Marktentwicklung im Bereich der Lebensversicherung habe sich auch in der Bilanz der Merkur Versicherung AG widergespiegelt: So sank das Prämienvolumen unter dem Einfluss des Niedrigzinsumfeldes von 46,1 um 1,4 Prozent auf 45,5 Mio. Euro. Insgesamt wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr in der Sparte Lebensversicherung 56,2 Mio. Euro (2019: 55,4 Mio. Euro) an Kunden ausgezahlt.