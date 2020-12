Wüstenrot Österreich gründet eigene Bank für Privatkunden

Kooperationsverträge der Wüstenrot-Bausparkasse und -Versicherung mit ihren Vertriebspartnern aus dem Banken- und Versicherungsbereich laufen weiter, so Riess. Bei der Bausparkasse beispielsweise komme rund die Hälfte des Geschäfts über die Bankvertriebspartner.

"2020 haben wir alle außergewöhnlich viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht. Unser zu Hause hat zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Das sehen wir auch an den Geschäftszahlen: wir werden im Bereich der Wohnraumfinanzierungen mit einem deutlichen Plus abschneiden: und zwar an die 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Bereich des Sparens werden wir das Niveau halten können" so Riess. "In der Schaden/Unfall Versicherung werden wir trotz schwieriger Rahmenbedingungen ein Plus gegenüber 2020 erzielen."

Wüstenrot habe es geschafft, sich sehr schnell auf die geänderten Rahmenbedingungen im Interesse der Kunden umzustellen und digitale Services dort anzubieten, wo notwendig.

Der frühere BAWAG-Manager Wolfgang Hanzl (59) ist seit Juli 2020 Vorstand der Wüstenrot & You AG, der Projektgesellschaft für die zu gründende Bank. In der BAWAG-P.S.K-Gruppe war er zuletzt bis Mai 2019 Chief Information Officer und zuvor von Juni 2016 bis März 2017 Vorstandsmitglied der Direktbank easybank.