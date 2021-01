Volksbank und Ergo Versicherung verlängern Zusammenarbeit bis 2032

Die Volksbank und ihr langjähriger Versicherungspartner Ergo Austria haben ihren Kooperationsvertrag vorzeitig bis Ende 2032 verlängert, wie die beiden Unternehmen am Montag mitteilten. Der Versicherer habe im Zuge einer Neuausschreibung mit Nachhaltigkeit und Digitalisierung gepunktet. Ergo Austria gehört über die deutsche Ergo-Gruppe zum Munich Re-Konzern.

Das Prämienvolumen der Ergo Versicherung in Österreich lag 2019 bei 535 Mio. Euro, geht aus einer Präsentation auf der Unternehmenshomepage hervor. Davon entfielen mehr als 80 Prozent auf die Lebensversicherung. Beschäftigt waren rund 640 Mitarbeiter. Der Volksbanken-Verbund hat laut Pressemitteilung eine Bilanzsumme von 28,9 Mrd. Euro und betreut mit rund 3.400 Mitarbeitern in 264 Vertriebsstellen rund 1,1 Millionen Kunden in Österreich (Stand 30.06.2020).