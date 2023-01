Unzulässig Gebühren kassiert: Fitnesscenterkette in der Kritik

Wobei sich die beiden Parteien schon mehrmals vor Gericht getroffen haben. Die AK hatte mehrere Franchisenehmer von clever fit geklagt, mittlerweile würden gegen vier Betreiber von clever fit-Studios Urteile des Obersten Gerichtshofs (OGH) vorliegen.

"Er entschied durchwegs, dass sämtliche Zusatzentgelte rechtswidrig sind", so die AK am Dienstag in einer Aussendung.