Fragen zum Konsumentenschutz stiegen in der Krise

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind die Konsumentenberatungen der Arbeiterkammer Niederösterreich (AK NÖ) besonders gefragt. Über 55.000 Personen hätten dort 2020 Rat oder Hilfe gesucht, so AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser. Das sei rund ein Drittel mehr als im Jahr zuvor.

Rekordzugriff auf AK-Website

Im Frühjahr habe es großes Bedürfnis nach Beratungen zum Thema Reisen gegeben. Auch vermehrte Fragen in den Bereichen Wohnen, KFZ, Versicherung, Banken und Kredite sowie Internet und Digitalisierung würden den Anstieg begründen, so Wieser. Auf die vielen Anfragen habe man mit erweiterten und angepassten Angeboten reagiert, so AK NÖ-Direktorin Bettina Heise in einer Aussendung.

Auch die Homepage nutzten im Vorjahr besonders viele. Der Bereich Konsumentenschutz wurde fast doppelt so oft abgerufen wie 2019. Dabei wurden Themen aus dem Corona-Onlineschwerpunkt, wie Wohnkosten, Versicherungen, Fitnessstudios und gestrichene Flüge, am häufigsten angeklickt.